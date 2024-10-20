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Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Kazası: 4 Yaralı

Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Kazası: 4 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ama hayati tehlikeleri yok.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen ve çarpışan iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i bebek 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesinde yaşandı. Şükrü Sözen Köprüsü istikametine seyir halindeki Ramazan Aydın'ın kullandığı 07 BHF 474 plakalı Mercedes marka otomobil ile Zeynep Ateş'in kullandığı 07 BLS 178 plakalı otomobil köprü girişindeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

07 BLS 178 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirilen kazada, 07 BHF 474 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Asil Göktürk Aydın isimli bebek ile Ersen Koyuncu, araç sürücüsü Ramazan Aydın ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Özer yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Anne olay yerine endişeyle geldi

Kazayı duyarak olay yerine gelen Asil Göktürk Aydın isimli bebeğin annesi, oğlunu kucağına alıncaya kadar büyük bir endişe yaşadı. Bebeğin ambulansta yapılan kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmazken tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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