Haberler

Kırmızı ışık ihlali yapıp kazaya neden oldu: 82 bin 719 TL ceza yedi

Kırmızı ışık ihlali yapıp kazaya neden oldu: 82 bin 719 TL ceza yedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 82 bin 719 TL para cezası kesildi.

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kırmızı ışık ihlali yapan ve sürücü belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 82 bin 719 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Demir C.'nin kullandığı 07 NV 904 plakalı otomobil, 1071 Sokak'tan Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan Ramazan E.'nin kullandığı 07 CLL 45 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve 07 NV 904 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği belirlenen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

82 bin 719 TL ceza kesildi

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafında yapılan kontrolde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsü Demir Coşkun'un sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Demir Coşkun'a sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin, araç sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin, aracın muayenesinin olmamasından 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 82 bin 719 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu
Müge Anlı'nın Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok

Müge'nin Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var
Cesetsiz cinayette zanlıya 29 yıl hapis cezası verildi

"Ceset yoksa cinayet yoktur" algısını tersine çeviren olay
Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi

Dün geceye damga vuran görüntü! 1 saniye bile kıpırdamadı
Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti! İşte son hali

Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına saklamışlar! Polis görünce şaşkına döndü

Pes artık! Polis ekmeği bölünce gerçek ortaya çıktı