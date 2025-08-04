Antalya'da Kaza: Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi, Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Antalya'da Kaza: Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi, Şans Eseri Yaralanan Olmadı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjde bulunan ağaç ve bariyerlere çarptı. Kazada karşı şeride devrilen ağaç, iki aracın daha kaza yapmasına neden oldu. Neyse ki olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan ağaç ve bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride yıkılan ağaç, 2 aracın daha kaza yapmasına neden oldu. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ravil Y.'nin kullandığı 07 YKB 01 plakalı Seat marka araç Gazi bulvarı üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç orta refüjde bulunan bir ağaç ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaranan olmadı

Çarpmanın şiddetiyle devrilen ağaç ve bariyerler ise karşı yönde seyir halindeki 2 aracın kaza yapmasına neden oldu. Karşı yöne devrilen ağaç ve bariyer nedeniyle Buse Y.A.'nın kullandığı 07 ARP 843 plakalı araç ve Hamza O.'nun idaresindeki 07 CBJ 131 plakalı Togg marka araçta maddi hasar meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların burunları dahi kanamadı. Kaza nedeniyle Gazi Bulvarı'nda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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