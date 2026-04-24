Antalya'da kayıp zabıta memuru ırmakta ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür aranan kayıp zabıta memurunun cansız bedeni ırmakta bulundu.

Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde 14 Nisan gecesi kaybolan Ali Savaş (35) için yürütülen arama çalışmalarının 10'uncu gününde, bölgedeki tekne çalışanları ırmak üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edip ekiplere haber verdi. Belirtilen bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılan cesedi tekneye alarak sahile çıkardı. Kardeşi, cesedin Ali Savaş'a ait olduğunu teşhis etti. Olay yerine gelen Savaş'ın mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşayarak, gözyaşı döktü.

Tekne işletmecisi Mustafa Çalkı, "Köprünün altından bir cismin akıntıyla ilerlediğini gördük. Yaklaşınca ceset olduğunu fark edip, güvenlik güçlerine haber verdik. Kaybolan zabıta memuru olduğu söyleniyor" dedi.

Savaş'ın cenazesinin olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi. - ANTALYA

