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Antalya'da Kayıp Yusuf Bektaş İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Antalya'da Kayıp Yusuf Bektaş İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Antalya'da 3 Nisan'dan beri kaybolan Yusuf Bektaş için ailesinin talebiyle arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar ve polis ekipleri, sulama kanalında yapılan aramalarda henüz bir iz bulamadı.

Antalya'da 3 Nisan tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Yusuf Bektaş(35) için ailesinin talebi üzerine Baraj Mahallesi'nde bulunan kanalda arama yapıldı.

Kepez ilçesinde 3 Nisan tarihinde annesinin evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan kaynak ustası Yusuf Bektaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Daha önce son olarak görüldüğü çocukluk arkadaşı S.Ç.'nini evinin yakınlarında bulunan kuyular ve sulama kanalında arama yapılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı. Aradan geçen 14 günlük sürede kayıp olarak aranan ve hayatından endişe edilen Yusuf Bektaş için ailesinin talebi üzerine farklı bir noktada arama gerçekleştirildi.

Dalgıçlar kanalda arama yaptı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçların yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 kilometrelik alanda arama yapıldı. Daha önce aranan sulama kanalının bağlandığı Düden Çayı'nın Habibler Mahallesi'nde bulunan kısmında yapılan arama çalışmalarında dalgıçlar su altında, ekipler ise kanal kenarında Yusuf Bektaş'a ait bir iz aradı. Yaklaşık 3 saatlik sualtı ve su üstünde yapılan aramada Bektaş'a ait her hangi bir ize rastlanılmadı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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