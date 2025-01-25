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Antalya'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Antalya'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Konuşma güçlüğü çeken 30 yaşındaki Ahmet Kurt'un kaybolmasının ardından jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler bölgede arama çalışmalarına başladı.

Antalya'da konuşma güçlüğü çeken ve öğle saatlerinde evinden çıkan şahıs geri dönmeyince, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler kayıp genci bulmak için bölgede arama başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa ilçesi Ilıca Mahallesi Köseler mevkisinde ikamet eden ve bugün saat 12.30 sıralarında evinden çıkan Ahmet Kurt (30) eve dönmedi. Yakınlarının kolluk kuvvetlerine yaptığı kayıp ihbarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Kurt'un özel birey olduğu ve konuşma güçlüğü çektiği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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