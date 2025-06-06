Antalya'da Kayıp Çiftçi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Antalya'da Kayıp Çiftçi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Gazipaşa ilçesinde evinden 'berbere gidiyorum' diyerek çıkan 41 yaşındaki çiftçi Ali Ergin'den sabah saatlerinden itibaren haber alınamıyor. Ailesi ve mahalle muhtarının çağrısıyla emniyet ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinden sabah 09.00'da "berbere gidiyorum" diye çıkan 2 çocuk babası çiftçiden haber alınamıyor. Ailesi ve mahalle muhtarının çağrısıyla emniyet ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde yaşayan Ali Ergin'den (41), bugün sabah 09.00'dan itibaren haber alınamıyor. Ailesi ve mahalle sakinleri kayıp başvurusunda bulunurken, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ergin'in evden 'berbere gidiyorum' diye çıktığı ve telefonuna da ulaşılamadığı bildirildi.

Muhtardan yardım çağrısı

Aydın Mahallesi Muhtarı Erhan Taşdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşlara çağrıda bulundu. Taşdemir, "Mahallemizde ikamet eden Ali Ergin abimizden öğle saatlerinden itibaren haber alınamamaktadır. Konuyla ilgili olarak emniyet ve jandarmaya bilgi verilmiş, arama çalışmaları başlatılmıştır. Görenlerin veya yerini bilenlerin bizimle ya da güvenlik birimleriyle vakit kaybetmeden iletişime geçmeleri önemle rica olunur" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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