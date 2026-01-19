Haberler

Antalya'da ağabey cinayetine 2 tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, kardeşi Vedat U'yu öldüren Mehmet Emin U. ve abisi Burhan U. tutuklandı. Olayda Zöhre U. da yaralandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da ağabeyi Vedat U'yu (30) öldürüp, diğer ağabeyinin eşi Zöhre U.'yu (35) yaralayan Mehmet Emin U (25) ile birlikte adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, Mehmet Emin U. ve abisi Burhan U. tutuklanıp cezaevine gönderildi, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olay, 16 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin U, (20) motosikletle ailesinin yaşadığı siteye gelerek, otomobilde bulunan ağabeyi Vedat U ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre U.'ya henüz belirlenemeyen bir sebeple peş peşe ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Vedat U ve yenge Zöhre U.'nun yardımına silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar koşarken, Mehmet Emin U ise geldiği motosikletle olay yerinden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında evde olan ve silah seslerini duyarak aşağıya inen Vedat Uluğtekin'in annesi sinir krizi geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı. Vedat U ve yenge Zöhre U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla karın, boyun ve baş bölgesinden yaralanan Vedat U, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından motosikletle kaçan Mehmet Emin U ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Emniyet güçleri, Mehmet Emin U'nun yanı sıra babası Mehmet U., annesi Hatice U., kardeşleri Burhan U., Şahin U. ile Sultan Y. ve Gurbet K.'i gözaltına aldı. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Zöhre U.'nun hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadenin ardından, nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen 7 şüpheliden, ağabeyi Vedat U'yu (30) öldürüp, diğer ağabeyinin eşi Zöhre U.'yu (35) yaralayan Mehmet Emin U kasten öldürmeden, ağabeyi olan Zöhre U.'nun eşi Burhan U. ise suça azmettirmeden tutuklanırken, babası Mehmet U., annesi Hatice U., kardeşleri Şahin U. ile Sultan Y. ve Gurbet K. adli kontrolle serbest kaldı. - ANTALYA

