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Antalya'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'ta yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Evde bulunan diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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