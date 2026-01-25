Haberler

Kamyonet kazasında etilen tüpler yola saçıldı

Kamyonet kazasında etilen tüpler yola saçıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat'ta meydana gelen kazada, kamyonet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aracın üzerindeki poşetler ve muz sarartma tesislerinde kullanılan etilen gazı tüpleri yola saçıldı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak üzerinde bariyerlere çarparak kaza yapan kamyonetin üzerindeki poşetler ve muz sarartma tesisinde kullanılan etilen gazı tüpleri yola saçıldı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden gelip Alanya yönüne gitmekte olan Yaşar K.'nin kullandığı 33 AKC 936 plakalı kamyonet, Sanayi Köprülü Kavşağı üzerinde kontrolden çıkıp yolun solunda ve sağında bulunan bariyerlere çarptı. Yolun yağmur nedeniyle kayganlaşması ve kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpmanın ardından kamyonet geldiği yöne geri döndü.

Kamyonette büyük çapta maddi hasar oluşurken, kamyonetin üzerinde bulunan poşet torbaları ve muz sarartma tesislerinde kullanılan çok sayıda etilen gazı tüpü köprülü kavşak üzerinde 100 metrelik alanda yola saçıldı.

Kazanın ardından aracın yolda kalması ve tüplerin yola saçılması nedeniyle köprülü kavşak üzerinde Alanya istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tüplerin ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında