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Antalya'da Kamyonet Devrildi: 8 Yaralı, 1'i Ağır

Antalya'da Kamyonet Devrildi: 8 Yaralı, 1'i Ağır
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Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Antalya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Finike ilçesi Kapıçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalı'dan Finike'ye seyir halindeki Muhammet Ö. idaresindeki 07 VCL 79 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Finike ve Kumluca Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Muhammet Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa antalya Ulaşım trafik Finike Sağlık Kaza

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