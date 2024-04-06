Antalya'da Kamyon Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Demre ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonun 50 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında D400 Demre-Kaş Yolu üzerindeki dinlenme alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Turgut Şahin (63) kontrolündeki 06 DV 9183 plakalı kamyon, demir bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 50 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni halat yardımıyla bulunduğu yerden alınıp cenaze aracına yüklendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA