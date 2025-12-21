Antalya'da kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Akçeşme mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan G. (24) idaresindeki 34 ERM 548 plakalı kamyon, Seydişehir istikametinden Akseki yönüne seyir halindeyken Akçeşme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akseki İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA