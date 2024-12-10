Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalarda Nitelikli Dolandırıcılık suçundan; Cep telefonu ve bilgisayar kullanarak banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanırken 4'ü tutuklandı.

Ayrıca 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 10 ayrı olayda 10 şüpheli şahsa işlem yapılırken Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat İlçelerinde yapılan operasyon dahilinde yapılan aramalarda; 840 adet kaçak içi doldurulmuş makaron, 679 adet kaçak emtia, 474 paket kaçak sigara, 433 adet kaçak puro, 260 litre ve 24 şişe kaçak içki, 144 adet kaçak elektronik sigara, 25 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs ise yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA