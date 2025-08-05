Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 42 Bin Makarona El Konuldu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yaptığı operasyonlarda 42 binin üzerinde kaçak makaron, 29 bin litre kaçak akaryakıt ve çok sayıda kaçak sigara ile alkol ele geçirdi. 1'i rüşvet, 1'i suç delillerini yok etme suçundan olmak üzere 2 şüpheli tutuklandı, 14 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde bir hafta boyunca yapılan operasyonlarda "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama/rüşvet" suçundan; 1 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı, 4 şahıs ise serbest bırakıldı.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan; 1 şüpheli tutuklandı.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan ise 14 olayda gözaltına alınan 14 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde, işyeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 42 bin 780 adet kaçak makaron, 36 bin 342 adet kaçak emtia, 29 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 742 paket kaçak sigara, 898 adet kaçak elektronik sigara, 260 litre ve 194 şişe kaçak alkol ile 52 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA