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Antalya'da Kaçak ve Tarihi Geçmiş Hayvan İlaçları Ele Geçirildi

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, bir ikamette yaptığı operasyonda hayvan tedavisinde kullanılan 4 ton kaçak ve tarihi geçmiş ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Antalya'da Jandarma ekiplerinin bir ikamette yaptığı aramada hayvan tedavisinde kullanılan 4 ton kaçak ve tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya'nın Korkuteli ilçesinde H.H.D. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada şüphelinin ikametinde bir oda içerisinde gelişi güzel istiflenmiş, hayvan tedavisinde kullanılan kaçak, bozulmuş ve tarihi geçmiş 4 ton ilaç ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilaçlara el konuldu. olayla ilgili adli ve İdari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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