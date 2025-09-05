Haberler

Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu: 72 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu: 72 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kepez ilçesinde düzenlediği operasyonda 72 adet ruhsatsız tabanca ve 72 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez'de düzenlenen operasyonda 72 adet ruhsatsız tabanca ve 72 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde kaçak silah operasyonu düzenlendi. D.M. ve M.M. isimli şahısların otomobilinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada 72 adet Glock marka ruhsatsız 9 mm tabanca ve 72 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İspanya deplasmanda şov yaptı! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın 'Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler hayrete düştü

Yeşilçam'ın 'Ayşecik'i idi! Son halini görenler hayrete düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.