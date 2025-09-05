Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu: 72 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez'de düzenlenen operasyonda 72 adet ruhsatsız tabanca ve 72 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde kaçak silah operasyonu düzenlendi. D.M. ve M.M. isimli şahısların otomobilinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada 72 adet Glock marka ruhsatsız 9 mm tabanca ve 72 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA