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Alanya'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Yüzlerce Ürün Ele Geçirildi

Alanya'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: Yüzlerce Ürün Ele Geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 173 adet kaçak elektronik sigara, 100 adet sigara ısıtıcısı, 240 adet sigara başlığı ve 265 adet sigara filtresi ele geçirildi. Operasyon, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yüzlerce kaçak elektronik sigara ve elektronik sigara aparatları ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya'da bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 173 adet kaçak elektronik sigara, 100 adet elektronik sigara ısıtıcısı, 240 adet elektronik sigara başlığı ile 265 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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