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Antalya'da Kaçak Alkol Operasyonu: Binlerce Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak alkol üretimi yapan bir şüphelinin evinde 5 bin 250 litre etil alkol ve 100 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde eve düzenlenen operasyonda binlerce litre etil alkol ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen bir şahsın evine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, U.B.D.'nin ikametinde yapılan aramalarda 5 bin 250 litre etil alkol, 100 litre kaçak/sahte alkol ve 500 adet alkol kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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