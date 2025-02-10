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Antalya'da JASAT'tan büyük operasyon: 191 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da JASAT'tan büyük operasyon: 191 aranan şahıs yakalandı
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Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT), son 72 saat içinde 191 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Ekipler, suçların önlenmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 191 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 13 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 18 şüpheli başta olmak üzere toplam 191 şüpheli şahıs yakalayarak adli makamlara teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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