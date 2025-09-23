Antalya'da JASAT'tan Büyük Başarı: 191 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 191 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 11 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 30 şüpheli başta olmak üzere toplam 191 şüpheli şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. - ANTALYA