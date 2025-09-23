Haberler

Antalya'da JASAT'tan Büyük Başarı: 191 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da JASAT'tan Büyük Başarı: 191 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile son 72 saatte 191 aranan kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Ekipler, çeşitli suçlardan cezaevine girmeyi bekleyen şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 191 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 11 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 30 şüpheli başta olmak üzere toplam 191 şüpheli şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.