Antalya'da jandarmanın operasyonunda 5 bin 140 kaçak parfüm ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda lüks markalara ait olduğu değerlendirilen 5 bin 140 kaçak parfüm ele geçirildi. Bir işletmede yapılan aramaların ardından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Antalya'nın Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, lüks markalara ait olduğu değerlendirilen 5 bin 140 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu değerlendirilen bir işletmede arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 5 bin 140 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.