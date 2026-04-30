Antalya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda binlerce dolu ve boş makaron ile kilolarca kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Döşemealtı ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çerçevesinde C.K. isimli şahsa ait işletmede yapılan aramada; bin 500 paket 20'li içime hazır dolu makaron, 35 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin adet boş makaron, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı