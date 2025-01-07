Antalya'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve JASAT (Jandarma Dedektifleri) timlerince Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerçekleştirilen operasyon gerçekleştirdi. Ekipler gerçekleştirdikleri aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği, 300 adet tabanca fişeği, 120 adet av tüfeği fişeği ve 12 adet şarjör le geçirildi. Operasyonla ilgili 10 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ANTALYA