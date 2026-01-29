Serik'te uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şüphelinin evinde 1 kilo 165 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Serik ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bir şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 kilo 165 gram kubar esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi. - ANTALYA