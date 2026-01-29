Serik'te uyuşturucu operasyonu

Haberler

Güncelleme:
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Serik ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bir şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 kilo 165 gram kubar esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi. - ANTALYA

