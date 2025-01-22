Antalya'da Jandarma JASAT'tan Suçlulara Büyük Darbe

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 193 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası 11 ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 28 şüpheli başta olmak üzere toplam 176 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. - ANTALYA