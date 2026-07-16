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Antalya'da jandarmadan denizlerde denetim

Antalya'da jandarmadan denizlerde denetim
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Bot Timi, Manavgat ve Kaş ilçelerinde tur tekneleri ve koylarda denetim yaptı. Göçmen kaçakçılığı ve genel asayişe yönelik devriyelerde olumsuzluk yaşanmadı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Timi ekiplerince denizlerde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik önleyici kolluk faaliyetleri gerçekleştirildi.

Jandarma Asayiş Bot Timi ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, turizm faaliyetlerinin emniyet içinde sürdürülmesi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele edilmesi ve genel asayiş hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Manavgat ve Kaş ilçelerinde denetim ve devriyeler yapıldı. Ekipler, Manavgat Irmağı'nda faaliyet gösteren tur teknelerine yönelik denetimlerde bulundu. Kaş ilçesinde ise karadan ulaşımı bulunmayan koy ve bölgelerdeki tesisler ile şahıslara yönelik önleyici kolluk devriyeleri gerçekleştirildi. Denetim ve devriye faaliyetlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, çalışmaların vukuatsız şekilde tamamlandığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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