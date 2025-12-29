Haberler

Antalya'da son 3 günde 189 aranan şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, son 72 saatte suçların azaltılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 189 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda, çeşitli hapis cezası olan kişiler de yer aldı.

Antalya'da Jandarma Dedektiflerince yürütülen çalışmalarda, son 72 saatte farklı suçlardan aranan 189 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) düzenlediği operasyonlarda 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 13, 0–5 yıl arası hapis cezası bulunan 33 şüpheli olmak üzere, toplam 189 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

