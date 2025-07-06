Antalya'da İşçi Konteynerinde Yangın: Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Antalya'da İşçi Konteynerinde Yangın: Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve konteyner kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Cumalı Mahallesi, D 400 karayolu yanında bulunan plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi

İstanbul'da büyük kaos! 23 araç çöpe döndü, çok sayıda bina hasar aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölenlerin büyük kısmı küçük kız çocukları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.