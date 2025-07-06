Antalya'da İşçi Konteynerinde Yangın: Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde, plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve konteyner kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Serik ilçesinde plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Cumalı Mahallesi, D 400 karayolu yanında bulunan plastik kasa deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa