Haberler

Antalya'da tehditle para istedikleri iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da tehditle para istedikleri iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bir iş yerini tehdit ederek para isteyen ve talep reddedilince iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklandı.

Antalya'da bir iş yerini tehdit ederek para isteyen ve talep reddedilince iş yerini kurşunladıkları belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, yabancı menşeili telefon hatları üzerinden WhatsApp aracılığıyla ölüm tehdidiyle para istendiğini, paranın verilmemesi üzerine iş yerinin motosikletli kişilerce kurşunlandığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştiren ve birlikte hareket ettikleri belirlenen 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 zanlı olayla aynı gün yakalandı. Operasyonda 1 tabanca, şarjör, 2 fişek ile olayda kullanılan 1 motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yağma" ve "Tehdit" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylem güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
title