Antalya'da tehditle para istedikleri iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da bir iş yerini tehdit ederek para isteyen ve talep reddedilince iş yerini kurşunladıkları belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, yabancı menşeili telefon hatları üzerinden WhatsApp aracılığıyla ölüm tehdidiyle para istendiğini, paranın verilmemesi üzerine iş yerinin motosikletli kişilerce kurşunlandığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştiren ve birlikte hareket ettikleri belirlenen 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 zanlı olayla aynı gün yakalandı. Operasyonda 1 tabanca, şarjör, 2 fişek ile olayda kullanılan 1 motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yağma" ve "Tehdit" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylem güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA