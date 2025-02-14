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Antalya'da inşaat ustası çatıdan düştü, hayatını kaybetti

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çatı izolasyonu yapan inşaat ustası Salim Taşkın, dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

Antalya'da arkadaşlarına bir günlük yardım için gelen inşaat ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi Orhan Veli Caddesi üzerinde bulunan bir villa inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir inşaatta çatı izolasyonu işinde arkadaşlarına bir günlük yardım etmek amacıyla gelen Salim Taşkın (50), çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine verilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Taşkın'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine adrese Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salim Çalışkan'ın cansız bedeni cenaze aracına alınarak kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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