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Antalya'da İnşaat Iskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı

Antalya'da İnşaat Iskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı
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Antalya Aksu'da bir apartmanın tadilatı sırasında boya yapan işçilerin bulunduğu iskele çöktü. Olayda iki işçi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalya'da bir apartmanın tadilatı sırasında boya yapan ustaların bulunduğu asansör iskelesi çöktü. Kazada iskelede bina dış cephesinde çalışma yapan 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.00 civarında Aksu Kemerağzı Mahallesi, Yaşar Sobutay Bulvarı Perge Mall İş Merkezi arkası bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde bulunan bir binanın dış cephe boyasını yaparken bina tadilatı için kurulan iskelenin asansör kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar çöken iskelede çalışma yapan Mithat B. ve Ferit M. isimli boya ustaları düşerek yaralandı. Asansörün çöktüğünü gören çevredeki esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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