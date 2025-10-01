Antalya'da İki Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla atarak ters döndü. 1 kişinin hafif yaralandığı kazayı yara almadan atlatan sürücülerin kuzen oldukları öğrenildi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver Güney'in kullandığı 07 CFH 947 plakalı hafif ticari araç, Tekandız mevkiinde trafik ışıklarına yaklaştığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Halil Deniz Acar'ın kullandığı 07 LPJ 67 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birisi tali yola inerken, diğer araç takla atarak şarampolde ters döndü. Takla atarak ters dönen araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Gülşen Güney, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayı yara almadan atlatan iki sürücünün kuzen oldukları öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA