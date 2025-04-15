Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan, kritik Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıs tutuklandı
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları işte böyle zehirliyorlar

Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları böyle zehirliyorlar

Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı, durumu ağır olan bir yaralı Antalya'ya sevk edildi.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Korkuteli-Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit Ö. idaresindeki 07 BMR 393 plakalı Porsche marka otomobil, Ceren B. idaresindeki 07 BNP 541 plakalı KİA marka otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile Ramazan B. ve Emel B. yaralandı. Yaralılardan aracın ön koltuğunda sıkışan Ramazan B. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan Ramazan B. ambulansla Antalya'ya sevke edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DURMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.