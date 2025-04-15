Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Korkuteli-Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit Ö. idaresindeki 07 BMR 393 plakalı Porsche marka otomobil, Ceren B. idaresindeki 07 BNP 541 plakalı KİA marka otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile Ramazan B. ve Emel B. yaralandı. Yaralılardan aracın ön koltuğunda sıkışan Ramazan B. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan Ramazan B. ambulansla Antalya'ya sevke edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.