Hortum Mağduru Aile Bahçede Yaşıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde geçtiğimiz 25 Temmuz tarihinde meydana gelen, seralara zarar verip ağaçları kökünden söken hortumda zarar gören evine giremeyen aile bahçede yaşamaya başladı. 54 yaşındaki Müzeyyen Mülazım, yaşadığı korku nedeniyle 10 gündür hasarlı evine giremezken 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklara rağmen çocuklarıyla birlikte bahçede yaşam mücadelesi veriyor.

"Evin bir anda kalkıp indiğini hissettik"

Hortum anında yaşadığı dehşeti gözyaşlarıyla anlatan Müzeyyen Mülazım, fırtınanın evlerini adeta bir sofra bezi gibi silkelediğini söyledi. Evinin çatısının uçtuğunu, duvarlarının çatladığını ve içeriye yoğun şekilde yağmur suyu girdiğini belirten Mülazım, o anları şu sözlerle aktardı: "Biz depremzedelere sadece üzülmüşüz, onların ne yaşadıklarını anlayamamışız. Anladığımızı zannetmişiz ama anlayamamışız, öyle zor ki. O an artık kurtuluşumuzun olmadığını düşündüm. Evim eski olduğu için çatılarda kiremitler atmaya başladı. Evin bir anda böyle kalkıp bindiğini hissettik. Hortum bir sofra bezini nasıl silkersin, onun gibi silkiyordu bizi. Evin duvarı çatladı, çatısı uçtu. Üzerimize yağmur komple akıyordu. Kıpırdayacak yerimiz yoktu. Dışarıya çıksam kiremitler kafamıza atıyordu. Ağaçlar devrildi. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Aile bahçede sabahlıyor

Olay gecesi elektrik tellerinin koptuğunu ve hemen muhtara haber verdiğini belirten acılı kadın, bölgeye gelen AFAD ekiplerinin evde kalmasının güvenli olmadığını söylediğini ifade etti. Gidecek başka hiçbir yerleri olmadığını vurgulayan Mülazım, sözlerini şöyle sürdürdü: "AFAD ekibi geldi, tutanak tuttular. 'Abla sen burada kalamazsın' dediler. Yağmur altında sabahladım. Eşim kapının ağzında yattı, çocuklarım o eşyaların üzerinde yattı. Evimizin duvarlarında büyük miktarda çatlama var. Evin bir tarafı kerpiç, bir tarafı briket olduğu için her yer attı, buralar çatladı. Şu an dışarıda kalıyorum, kızlarım burada yatıyor. Kalabilecek ikinci bir evim yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı