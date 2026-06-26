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Serik'te hortum paniği: Tente müşterilerin üzerine çöktü, facia saniyelerle atlatıldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde aniden çıkan hortum, iş yerinin tentesini ve şemsiyeleri savurdu. Tente altında kalan bir kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, şans eseri yaralanan olmadı. Hortum anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde aniden çıkan hortum, iş yerinin tentesini ve şemsiyelerini savurdu. Müşterilerin üzerine devrilen tentenin altında kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaklaşık 30 saniye süren hortum anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güneşli havada aniden çıkan hortum, mahalledeki esnaf ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 30 saniye etkili olan hortum nedeniyle pazar şemsiyeleri ve çeşitli eşyalar savrulurken, bir iş yerine ait güneşlik tente de müşterilerin üzerine çöktü.

Tente altında kalan vatandaş son anda kurtarıldı

Çandır Mahallesi merkezinde bulunan market ve fast-food işletmesinde yemek yiyen müşteriler, hortumun etkisiyle büyük panik yaşadı. Tentenin çökmesiyle bir vatandaş altında kalırken, çevredeki esnaf ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayı yara almadan atlatan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hortum anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yaklaşık 30 saniye süren hortum, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde rüzgarın bir anda şiddetini artırdığı, şemsiyelerin ve çeşitli malzemelerin savrulduğu, iş yerinin tentesinin müşterilerin üzerine çöktüğü ve vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı. Ayrıca tentenin altında kalan kişinin çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldığı anlar da kameralara yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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