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Antalya'da hortum konteynerleri vurdu, ölü sayısı 4 oldu, bir işçi hayata döndü

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Antalya'da gece 23.00 sıralarında hücre hortumunun vurduğu konteynerlerde ölü sayısı 4, yaralı sayısı 1 olarak açıklandı. Hastanede öldüğü bilgisi paylaşılan 3 işçiden biri, Vali Hulusi Şahin'in açıklamasından kısa süre sonra hayata döndürüldü; 1 işçinin tedavisi sürüyor.

Antalya'da hücre hortumun vurduğu konteynerlerde hastanede öldüğü bilgisi verilen işçilerden birinin hayata tutunduğu bildirildi. Feci olayda ölü sayısı 4 olurken, yaralı sayısı 1 oldu.

Bu gece saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan doğa olayında hortumun yerle bir ettiği konteynerlerde ölü sayısı 4 olarak güncellendi. Hastanede öldüğü bilgisi paylaşılan 3 işçiden birinin Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra hayata döndürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Olayda ölü sayısı 4 olurken, 1 işçinin hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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