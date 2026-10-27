Antalya'da hortum konteynerleri vurdu, ölü sayısı 4 oldu, bir işçi hayata döndü

Antalya'da hortum konteynerleri vurdu, ölü sayısı 4 oldu, bir işçi hayata döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da gece 23.00 sıralarında hücre hortumunun vurduğu konteynerlerde ölü sayısı 4, yaralı sayısı 1 olarak açıklandı. Hastanede öldüğü bilgisi paylaşılan 3 işçiden biri, Vali Hulusi Şahin'in açıklamasından kısa süre sonra hayata döndürüldü; 1 işçinin tedavisi sürüyor.
Antalya'da hücre hortumun vurduğu konteynerlerde hastanede öldüğü bilgisi verilen işçilerden birinin hayata tutunduğu bildirildi. Feci olayda ölü sayısı 4 olurken, yaralı sayısı 1 oldu.
Bu gece saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan doğa olayında hortumun yerle bir ettiği konteynerlerde ölü sayısı 4 olarak güncellendi. Hastanede öldüğü bilgisi paylaşılan 3 işçiden birinin Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra hayata döndürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Olayda ölü sayısı 4 olurken, 1 işçinin hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.