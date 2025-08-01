Antalya'da Hırsızlıkla Mücadele İçin 61 İş Yeri Denetlendi

Antalya'da Hırsızlıkla Mücadele İçin 61 İş Yeri Denetlendi
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlıktan elde edilen suç eşyalarının satışını önlemek amacıyla düzenlenen denetimlerde 61 iş yerini kontrol etti. 8 iş yeri faaliyetten men edildi ve idari para cezaları uygulandı.

Antalya'da hırsızlıktan elde edilen suç eşyalarının satışını önlemeye yönelik yapılan uygulamada 61 iş yeri denetlendi, 8'i faaliyetten men edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında, çalıntı malzemelerin ikinci el eşya ve hurda alım-satımı yapan işletmelere satılmasının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. 48 ekip ve 103 personelin yanı sıra ilgili kurum görevlilerinin de katıldığı eş zamanlı denetimlerde, il genelinde toplam 61 iş yeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 514 şahıs ve 30 araç sorgulandı, 8 iş yeri faaliyetten men edilerek mühürlendi, ilgili kurumlarca idari para cezaları uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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