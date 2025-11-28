Antalya'da Hırsızlık Skandalı: Yarım Milyon Lira Değerinde Eşya Çalındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartmana yürüyerek giren hırsızlık şüphelisi, çıkışta bisiklet ve çantayla çıktı. Evinden akrobasi bisikleti, ziynet ve teknoloji aletleri çalınan ev sahibi, yarım milyon lira zararı olduğunu ileri sürerek şüpheliden şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda ise şüphelinin apartmana rahat tavırlarla yürüyerek girip, bisikletle sırtında çantayla çıktığı anlar yer aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Güllerpınarı Mahallesi Keykubat Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binada yaşandı. İddialara göre, apartmana giren hırsız, 7'nci katta bulunan dairenin boş olmasını fırsat bildi. Şüpheli, evde bulunan bir adet akrobasi (BMX) bisikleti, iki adet laptop, bir cep telefonu ve yaklaşık yarım milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çantasına doldurarak kayıplara karıştı.

"Eve dönünce gerçeği gördüler"

Hırsızlığın yaşandığı saatte annesi ile birlikte Antalya'ya giden Azizbek Ziyaev (23), "21 Kasım günü ben ve annem işimiz olduğu için Antalya'ya gittik. Saat 15.18'de hırsızlık yaşanıyor. Yarım saat içerisinde apartmandan ayrılıyor. Evden 2 bilgisayar, 1 telefon ve altın pırlanta alıp gidiyor. Eve biz akşam 11.00'de geliyoruz. Geldiğimizde kardeşim 'benim bilgisayarı gördünüz mü?' diye soruyor. Ben de bilgisayarı ararken bisikletimin olmadığını görüyorum. Sonra annem olayın farkına varıyor. Annem hemen benim altınlarıma ve pırlantalarıma bakın diyor. O sırada bakıyoruz, hiçbir şey yok" dedi.

Hırsızın rahat tavırları kamerada

İş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızın apartmana girerken çok rahat tavırlar sergilediği görülürken, apartmandan bisiklet ve çantalı çıkarken ise acele şekilde hareket ettiği görüldü. Ayrıca, aile, yarım milyonu aşan kaybın bir an önce telafi edilmesini ve hırsızın yakalanmasını istiyor.

Aile şikayetçi oldu, polis çalışmaları sıkıştırdı

Yarım milyon lira zararları olduklarını ileri süren Ziyaev ailesi, olayın ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ANTALYA