Heyelan sonrası yol çamura bulandı, offroad yarışlarını aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen heyelan, kırsal mahalleler arasındaki yolda çamur birikmesine neden oldu. Yolda kayarak şarampole düşen kamyonet dikkat çekti. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde heyelan nedeniyle yola dökülen toprak zemin, yağışla birlikte çamurla kaplanınca yoldan geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Serik ilçesinde kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Yeşilvadi Mahallesi ile Karabük Mahallesi arasındaki yol, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle kısmen trafiğe kapanarak geçit vermez hale geldi. Yoldan geçmeye çalışan bir kamyonet kayarak çamurla kaplanmış yoldan geçmeye çalışırken kayarak yol kenarındaki şarampole girdi. O anları olaya şahit olan bir vatandaş cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde kamyonet yoldan geçmeye çalıştığı sırada kayarak yol kenarındaki şarampole saplandığı görülüyor. Bir başka aracın da kaymaması için bagaj kısmına ağırlık yapmak maksadıyla bir kişinin oturduğu görüntülere yansıdı.

Adeta çamura saplanan kamyonetin bir traktör ile bulunduğu yerden çıkartıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
