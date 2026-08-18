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Antalya'da kısa süreli konut ve araç kiralama denetimi

Antalya'da kısa süreli konut ve araç kiralama denetimi
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Antalya Emniyeti, günübirlik kiralık konut ve araç kiralama firmalarına yönelik denetimlerde 900 konaklama yeri ve 32 araç firmasını kontrol etti; anlık veri göndermeyen 10, KABİS'e aykırı kayıt yapan 3 işletme ile kayıt dışı kiralama yapan 4 şahsa idari para cezası uyguladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına yönelik denetimlerde 13 işletme ve 4 şahsa cezai işlem uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İl genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik son 2 hafta içerisinde yapılan denetimlerde 900 günübirlik konaklama yeri, 28 kayıtsız faaliyet yürütebileceği değerlendirilen günübirlik adres ile 32 araç kiralama firması kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda anlık veri göndermediği tespit edilen 10 işletme ile KABİS gerçeğe aykırı kayıt yapmaktan 3 işletmeye ve kayıt dışı kiralama yapan 4 şahsa cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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