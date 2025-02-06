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Antalya'da Gübre Denetimleri Başladı: Çiftçiler İçin Güvenilirlik Sağlanıyor

Antalya'da Gübre Denetimleri Başladı: Çiftçiler İçin Güvenilirlik Sağlanıyor
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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü, çiftçilerin güvenilir gübreye ulaşmasını sağlamak amacıyla gübre bayilerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler, barkod, ambalaj, etiket ve içerik uygunluğuna odaklanıyor.

Antalya'da, Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü, çiftçilerin güvenilir gübreye ulaşmasını sağlamak için gübre bayilerinde barkod, ambalaj, etiket ve içerik uygunluğu hakkında denetim gerçekleştirdi. Denetimler, ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü, çiftçilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçede kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimler kapsamında gübre bayileri ve üreticilerde barkod, ambalaj, etiket ve içerik uygunluğu titizlikle inceleniyor. Denetim çalışmaları, Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı teknik personeller tarafından yürütülüyor. Görevliler, gübre satışı yapılan işletmelerde ürünleri detaylı bir şekilde kontrol ederek, mevzuata uygunluğunu denetliyor.

Yapılan denetimlerle, çiftçilerin sahte veya kalitesiz gübre kullanımının önüne geçerek ve tarımsal üretimde verimliliği artırmak hedefleniyor. Yetkililer, üreticilerin gübre alırken mutlaka etiket bilgilerine ve sertifikalara dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Gazipaşa'daki denetimler, çiftçilerin bilinçli gübre kullanımı ve güvenilir tarımsal üretim için düzenli olarak devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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