Haberler

Foseptik çukuruna düşen genç kız, yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen genç kız, yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde işe gitmek için motosikletine binerken foseptik çukuruna düşen genç kız, komşuları tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki vatandaşlar, yardım çığlıklarını duyarak genç kadına ulaştı ve onu çukurdan çıkardı.

Antalya'da işe gitmek için evinden çıkan genç kız motosikletine binmek istediği sırada kapağı kırılan binaya ait fosseptik çukuruna düştü. Genç kız yardım çığlıklarını duyan komşuları tarafından yağmur suları ile dolu fosseptik çukurundan çıkarıldı.

Olay, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4351 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Fatma G.I., apartmanın bahçesinde park halindeki motosikletinin yanına geldi. Eldivenini giyen genç kız motosikletine doğru hareketlendiği sırada ayaklarının altında bulunan binaya ait fosseptik çukurunun kapağı kırıldı. Kapağın kırılması ile birlikte kendisini yağmur suları ile dolu fosseptik çukurunda bulan genç kadın bir yandan su yüzeyinde kalmak için çabalarken, bir yandan da sesini duyurmaya çalıştı.

Yardım çığlığını komşusu duydu

Genç kızın yardım çığlıklarını duyan komşuları ve yoldan geçen vatandaşlar Fatma G.I.'ya bir sopa uzatarak tutunmasını sağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç kadın vatandaşlar tarafından düştüğü fosseptik çukurundan çıkartılarak güvenli bölgeye alındı. Üzeri şokta olduğu görülen genç kadın getirilen battaniyeye sarıldı. Verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma G.I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Boğazına kadar suyun içindeydi"

Genç kadının yardım çığlıklarını duyarak yardımına koşan komşularından Lava Derviş isimli kadın, içerde çocukları ile birlikte otururken çığlık sesini duyduğunu ve dışarı çıktığında sesin çukurdan geldiğini belirterek, "Motorunu çıkartıp işe gidecekti. İlk bastığı anda kız düştü. Koşup kıza bir sopa uzatıp yardım etti. Uzattığım sopayı tuttu, boğazına kadar suyun içerisindeydi. Nefes alamıyordu. Yoldan geçen birisi daha geldi, yardım etti çıkardık" dedi. Genç kızın düştüğü kuyu tedbiren benzer bir olay yaşanmaması için apartman sakinleri tarafından araç lastiği ile kapatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı