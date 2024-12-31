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Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Antalya'da Genç Kadının Yakılması Olayı ve Vali'nin Açıklamaları

Antalya'da Genç Kadının Yakılması Olayı ve Vali'nin Açıklamaları
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Antalya'da 43 yaşındaki Gürhan Ü., eski eşi Pınar Zorlu'yu benzin dökerek yaktı. Olayla ilgili Antalya Valisi Hulusi Şahin, toplumun şiddet sarmalından kurtulması için büyük sosyal kampanyalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, bu sabah eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan genç kadın olayına ilişkin, "Bizim çok üzüldüğümüz bir konudur bu. Bizim medeniyetimize yakışmıyor. Biz kadınlarımızı baş tacı eden bir medeniyetiz. Öyle yetiştik değil mi? Annelerimiz ve eşlerimiz evlerimizin kraliçesidir" dedi.

Antalya'da bu sabah meydana gelen dehşet verici olayda, Gürhan Ü. (43), yaklaşık 20 gün önce boşandığı eski eşi Pınar Zorlu'nun (36) üzerine benzin dökerek yaktı. Talihsiz kadın önce özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Basın mensuplarıyla bu sabah 2024 yılı değerlendirme ve yılbaşı denetimleriyle ilgili toplantıda bir araya gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin de, yaşanan üzücü olayla ilgili görüşlerini dile getirdi. Yaşanan olayın anlık gelişen bir olay olduğuna işaret eden Vali Şahin, "Bu sabah olan olay, nasıl yapacaksınız. Bir kişi dükkana geliyor, siyah giyinen ve kar maskeli bir kişi. Bir bayanı darp ediyor, üzerinde yanıcı madde döküyor ve aleve veriyor, ardından kaçıyor. Sonradan öğreniliyor ki bu eski eşiymiş. Yani ani gelişen bir olay. Biz yakalıyoruz ama bu anlık bir olay" dedi.

Şiddet sarmalından toplumun kurtulması için çok kapsamlı büyük sosyal kampanyası yapılması gerektiğini vurgulayan Vali Şahin, şunları söyledi:

"Bütün hastalıkları tamamen ortadan kaldıramazsınız. Bu beyindeki hastalığı çözmemiz gereken bir konu. Bu şiddet ikliminde sadece kadına değil, köpeğe de şiddet var, kediye de şiddet var. Bu şiddet sarmalından, genel histeri hastalığından kurtulması için çok kapsamlı çok büyük sosyal bilinç kampanyası yapılması lazım. Bunun yıllarca devam etmesi lazım. Çocuklarımızı öyle yetiştirmemiz lazım ki gündemimizden bu konu düşsün. Yoksa polisiye tedbirlerle yapacağınız şey bir yere kadar. Bizim çok üzüldüğümüz bir konudur bu. Bizim medeniyetimize yakışmıyor. Biz kadınlarımızı baş tacı eden bir medeniyetiz. Öyle yetiştik. Değil mi? Annelerimiz evlerimizin kraliçesidir. Eşlerimiz öyledir. Kızlarımıza biz çok değer veririz, ben de iki kız babasıyım. Bizim medeniyetimiz savaşta bile kadına el kalkmamasını söyler. Dünyada öyle bir medeniyet çok yok. Yani sadece Türkçe dilindedir. O dediğiniz zaman herhangi bir cinsiyet ifade etmez. Başka her dilde cinsiyet ifade eder. Niye Türkçede yok? İhtiyaç yok çünkü. Karşı tarafın kadın, erkek mi olduğunu bir önemi yok." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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