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Dolandırıcılık değil fuhuş operasyonu! Tam 42 milyona el konuldu

Dolandırıcılık değil fuhuş operasyonu! Tam 42 milyona el konuldu
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Antalya'da fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda lüks araçlar, daireler ve ziynet eşyaları dahil 42 milyon TL'yi aşan mal varlığına el konuldu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu işletmelerin yöneticileri, çalışanları ve sorumluları hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

2 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturmada elde edilen suç gelirlerinin aklandığına dair bulgular üzerine "çarşaf" adlı projeli çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

42 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda ve mahkeme kararıyla, şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 42 milyon 180 bin TL değerindeki 19 farklı marka ve modelde araç ile 7 daireye el konuldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 23 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 20 adet altın bilezik, çeşitli ziynet eşyaları, bin 120 Türk lirası, suça konu not kağıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıekolojixx a:

Başlıgı okuyunca Çankırı yada bağcılar sandım

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