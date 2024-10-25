Antalya'da Forklift ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde forklift ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi yolunda meydana geldi. Uğur D.'nin kullandığı 07 YES 35 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yavuz İsa M.'nin kullandığı forklift çarpıştı. Kazada, forkliftin çatalları otomobilin motor kısmına saplandı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Uğur D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA