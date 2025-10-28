Haberler

Antalya'da Fırtına Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde etkili olan fırtına sonucu bir çam ağacı, park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araçta büyük maddi hasar oluştu.

Antalya'da etkili olan fırtınanın etkisiyle kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde dolu karışımlı şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle sokakta bulunan bir çam ağacı kökünden kırılarak, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Aracını bırakıp müdürlüğünü yaptığı mekana koştuğunu söyleyen işletmeci Murat Kaya, "Yağmur başladı, aracımı bıraktım. Mekana doğru gittim. Yağmur durduktan sonra araca geldim ki ağaç fırlamış, aracın üstüne düşmüş. Aracın üst tarafı tamamen göçük şu anda. Arabamı nasıl yaptıracağım, kim karşılayacak onu da bilmiyoruz" dedi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ağaç dalları kaldırılırken, araçta büyük çaplı maddi hasar oluştuğu görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.