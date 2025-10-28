Antalya'da Fırtına Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Antalya'da etkili olan fırtınanın etkisiyle kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde dolu karışımlı şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle sokakta bulunan bir çam ağacı kökünden kırılarak, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Aracını bırakıp müdürlüğünü yaptığı mekana koştuğunu söyleyen işletmeci Murat Kaya, "Yağmur başladı, aracımı bıraktım. Mekana doğru gittim. Yağmur durduktan sonra araca geldim ki ağaç fırlamış, aracın üstüne düşmüş. Aracın üst tarafı tamamen göçük şu anda. Arabamı nasıl yaptıracağım, kim karşılayacak onu da bilmiyoruz" dedi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ağaç dalları kaldırılırken, araçta büyük çaplı maddi hasar oluştuğu görüldü. - ANTALYA