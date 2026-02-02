Antalya'ya araba almaya gidiyordu, feci otobüs kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında dün yaşanan feci otobüs kazasında hayatını kaybeden Erdi Demirsoy'un araba almak için, üniversite öğrencisi Sudem Çakmak'ın da okul için Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri de Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir fabrikada çalışan Erdi Demirsoy oldu. Demirsoy'un eşi Burcu ile Eskişehir'den dün otobüse bindiği ve Antalya'ya bir araç almak için yola çıktığı öğrenildi. Erdi Demirsoy'un eşinin durumunun kriitik olduğu öğrenildi.

Antalya'ya okuluna gidiyordu

Feci kazada hayatını kaybeden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Sudem Çakmak'ın ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğrencisi olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sudem Çakmak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osmaneli'de yaşayan aile haberi öğrendikten sonra Antalya'ya gitti. - BİLECİK