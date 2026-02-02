Haberler

Antalya'ya araba almaya gidiyordu, feci otobüs kazasında hayatını kaybetti

Antalya'ya araba almaya gidiyordu, feci otobüs kazasında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Döşemealtı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler arasında üniversite öğrencisi Sudem Çakmak ve Erdi Demirsoy bulunuyor. Kazada toplamda 10 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında dün yaşanan feci otobüs kazasında hayatını kaybeden Erdi Demirsoy'un araba almak için, üniversite öğrencisi Sudem Çakmak'ın da okul için Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri de Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir fabrikada çalışan Erdi Demirsoy oldu. Demirsoy'un eşi Burcu ile Eskişehir'den dün otobüse bindiği ve Antalya'ya bir araç almak için yola çıktığı öğrenildi. Erdi Demirsoy'un eşinin durumunun kriitik olduğu öğrenildi.

Antalya'ya okuluna gidiyordu

Feci kazada hayatını kaybeden Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Sudem Çakmak'ın ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğrencisi olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sudem Çakmak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osmaneli'de yaşayan aile haberi öğrendikten sonra Antalya'ya gitti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu

Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu