Üye Girişi
Haberler
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
Güvenlik nedeniyle İstanbul'da yarın okul saatleri değişti
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
Öğretmen adayları için tarihi karar! 2025'ten itibaren kalkıyor

Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Engin Ş.'yi Arama Çalışmaları Beşinci Gününde

Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Engin Ş.'yi Arama Çalışmaları Beşinci Gününde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da otomobiliyle falezlerden denize düşerek kaybolan Engin Ş.'nin arama çalışmaları 5. günde devam etmekte. Deniz polisi su altı görüntüleme robotu ile Engin Ş.'ye ait izleri arıyor. Aile olay yerinde bekleyişini sürdürüyor.

Antalya'da otomobiliyle falezlerden denize düşerek kaybolan Engin Ş.'yi arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde deniz polisi su altı görüntüleme robotu ile çalışma yaptı.

25 Aralık'ta Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'ndeki Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada bir kişinin aracı ile denize düştüğü ihbarının ardından başlayan arama çalışmaları 5'nci gününde devam ediyor. İlk gün şiddetli yağış ve fırtınaya rağmen yapılan arama çalışmalarında 34 CHK 531 plakalı aracın tamponuna ulaşılmış ve yapılan plaka sorgusunda aracın Antalya Bilim Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Engin Ş.'ye ait olduğu belirlenmişti.

Çalışmalarda Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından araç bulunarak su altından vinç yardımıyla çıkartılmış ancak araç içerisinde Engin Ş.'ye ait bir ize rastlanılamamıştı. Ailenin olay yerinde bekleyişi sürerken Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçları bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Su altı görüntüleme robotu devrede

Engin Ş.'nin bulunması için tüm imkanlar seferber edilirken Antalya Emniyet Müdürlüğü Dinez Liman Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan Su altı görüntüleme robotu da arama çalışmalarına dahil edildi. Su altı görüntüleme sonarı ve yüksek çözünürlüklü kameraların bulunduğu su altı görüntüleme robotu ile Engin Ş.'ye ait bir iz arandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sevgilisini kucağına aldı, herkes beğeni yağdırdı
img

İstanbul için tarih netleşti! Kar yerden 15 gün boyunca kalkmayacak
img

800 lira zamlanınca elde kaldı! Satıcıları dert yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
Teröristbaşıyla görüşmeye Erdoğan cephesinden ilk yorum

Son Dakika Haberleri

1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, marmaray, otobüs seferleri ücretsiz mi olacak? Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü? İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? 31 Aralık okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık okullar tatil mi? (İstanbul Valiliği açıklama) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık borsalar açık mı? Borsa İstanbul yılbaşı öncesi açık mı? 2025'te öğretmen ataması olacak mı? AGS ile öğretmen ataması nasıl olacak? Öğretmenler için KPSS kalktı mı? 2025'te öğretmen ataması var mı? ÖĞRETMEN HABERLERİ! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? ÖĞRETMEN (KPSS) HABERLERİ! 2025'te KPSS olmayacak mı? AGS nedir? AGS puanı nasıl hesaplanacak? Armada Gıda kaç lot verdi? Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.