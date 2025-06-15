Antalya'da Falezler Önünde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'da Falezler Önünde Erkek Cesedi Bulundu
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Antalya'da, falezlerin denizle buluştuğu noktada, üzerinde tişört ve şort bulunan 40-45 yaşlarındaki bir erkek cesedi bulundu. Olayın ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Antalya'da falezlerin denizle buluştuğu noktadan yaklaşık 100 metre açıkta 40-45 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Üzerinde tişört ve şort bulunan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'ndeki falezlerin bulunduğu noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında manzara izleyen vatandaşlar, falezlerin denizle birleştiği alandan yaklaşık 100 metre açıkta su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, üzerinde tişört ve şort bulunan erkek cesedi bota alınıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hayatını kaybettiği tespit edilen 40-45 arasında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde, vücudunda düşmeye bağlı olarak değerlendirilen yaralanmaların olduğu tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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